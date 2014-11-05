Премьера мюзикла "Рождество О.Генри" состоится в филиале театра Пушкина

"Афиша": В филиале театра Пушкина покажут мюзикл "Рождество О.Генри"

В филиале театра имени Пушкина состоится премьера камерного мюзикла "Рождество О.Генри" в постановке режиссера Алексея Франдетти. В основу спектакля легли произведения мастера короткого рассказа О.Генри – "Дары Волхвов" и "Последний лист".

"Малая форма мюзикла давно распространена в Америке и Англии, но в России камерный мюзикл будет поставлен впервые", - отметили в театре.

Выступление живого оркестра, трансформирующиеся декорации, хореография и вокал – все это ждет зрителей во время показа спектакля.

Роли исполняют Анна Кармакова, Петр Рыков, Анастасия Лебедева, Владимир Николенко и Дмитрий Волков.

"Рождество О.Генри" покажут 14, 15 ноября, а также 2, 4 и 28 декабря.