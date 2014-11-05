Форма поиска по сайту

05 ноября 2014, 09:22

Культура

Премьера мюзикла "Рождество О.Генри" состоится в филиале театра Пушкина

"Афиша": В филиале театра Пушкина покажут мюзикл "Рождество О.Генри"

В филиале театра имени Пушкина состоится премьера камерного мюзикла "Рождество О.Генри" в постановке режиссера Алексея Франдетти. В основу спектакля легли произведения мастера короткого рассказа О.Генри – "Дары Волхвов" и "Последний лист".

"Малая форма мюзикла давно распространена в Америке и Англии, но в России камерный мюзикл будет поставлен впервые", - отметили в театре.

Выступление живого оркестра, трансформирующиеся декорации, хореография и вокал – все это ждет зрителей во время показа спектакля.

Роли исполняют Анна Кармакова, Петр Рыков, Анастасия Лебедева, Владимир Николенко и Дмитрий Волков.

"Рождество О.Генри" покажут 14, 15 ноября, а также 2, 4 и 28 декабря.

Алексей Франдетти

Окончил музыкальную школу по классу фортепиано и хореографическое училище. Поступил в Школу-студию МХАТ в 2002 году, на втором курсе перевелся во ВГИК, который окончил в 2006-м.

Выступал на сцене театра "Московская Оперетта" (мюзиклы "Маугли", "Золушка" и "Рикошет").

С 2007 по 2010 играл в театре Пушкина (спектакли "Одолжение тенора", "Письмо счастья", "Федра").

Франдетти снялся более чем в 20 фильмах. В числе его киноработ – "Царь" Лунгина и "Жестокость" Любакова.

Алексей Франдетти пишет сценарии, переводит на русский тексты песен из зарубежного кино и мюзиклов.

