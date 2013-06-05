Режиссер Алексей Паперный создал спектакль о любви отца к сыну

"Афиша": Премьера спектакля "Август" Алексея Паперного

Проект "Платформа" ЦСИ "Винзавода" порадует зрителей очередной премьерой – спектаклем "Август" режиссера и драматурга Алексея Паперного. В постановке выделяются две отдельные сюжетные линии – о любви отца к сыну, а также о любви мужчины и женщины.

Действие насыщено музыкой. То и дело со сцены звучат грузинские песни, играет танго баянист. Актеры максимально используют пространство, "живут" не только на подмостках, но и возле них. Художник Нана Абдрашитова создала множество пространственных вариаций. Так, актеры перемещаются из квартиры на улицу, площадь, во двор или трамвай.

"Здесь очень много фортепианной музыки. Это история про то, как папа учит сына играть", - объясняет Паперный.

Текст постановки напоминает готовый киносценарий. По словам режиссера, в процессе работы над "Августом" он отступал от оригинальной версии, позволяя эксперименты с собственным произведением.



Премьера запланирована на 6, 7 и 8 июня. Начало –в 20.00.