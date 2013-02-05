Как купить новые кеды, или история о потерянном поколении NEXT

Фото: пресс-служба театра "Практика"

Премьерный спектакль "Кеды" по одноименной пьесе драматурга Любови Стрижак стал первым, показанным в молодежном театре "Практика" в феврале. История о 26-летнем парне Грише – типичном представителе потерянного поколения NEXT - уже рассказывалась зрителям в январе. Однако зал по-прежнему переполнен: посетители, которым не хватило места, занимают свободные ступеньки в проходах.

Гаснет свет и начинается игра. Главные герои – юноши и девушки "из нашего двора". Первые же фразы актеров вызывают одобрительные смешки публики – узнали. В праздно шатающемся по улицам и до сих пор не нашедшем смысл существования Грише – узнали себя. В пафосном прожигателе жизни, "золотом ребенке" Саше – коллегу по работе. В целеустремленной активистке Полине – студенческую подругу.

Автор текста постановки однажды задалась целью описать быт современной молодежи без прикрас. Кто они такие, чем интересуются, как проводят свободное время, с кем дружат и кого любят? В итоге получилась немного банальная история с участием Гриши, Саши, Миши, Полины, Кати, Тани и их родителей. Монологи пьесы просты, ясны и сдобрены обычным для подростков крепким словцом.

Фото: пресс-служба театра "Практика"

Гриша – образ скорее собирательный, нежели конкретный. У него есть мама, отчим Владимир и папа, который изредка приезжает из-за границы, чтобы навестить сына. А еще у главного героя есть друзья Саша и Миша, поклонница Кристина и бывшая девушка Катя, которой сделал предложение Саша. Когда-то у Гриши была даже работа, да вот как-то не заладилось. Но парень не унывает: увлекается музыкой (в его комнате, между прочим, есть пластинки Шостаковича), встречается с приятелями, пьет пиво, курит траву и выясняет отношения с Катей. Казалось бы, на первый взгляд совершенно никчемный персонаж этот Гриша, у которого нет денег даже на кеды.

Но не все так просто. Где-то в середине спектакля ловишь себя на мысли, что тебе близка и понятна философия главного героя. Не то чтобы ты одобряешь его прогрессирующее безволие, просто уж больно грамотно он объясняет свою слабую жизненную позицию.

"Мы поколение страха. Я боюсь будущего. Глядя на наших родителей, я вижу, какое оно будет, и я его таким не хочу. А вдруг оно таким не будет – этого я тоже боюсь", - рассуждает Гриша.

Зрители кивают головами. Они согласны.

"Самовыражаться – это интересно. Правда, иногда кажется, мне нечего добавить этому миру, не потому что все есть, а потому что я пуст", - продолжает главный герой, и тут вызывая полное понимание зала.

Фото: пресс-служба театра "Практика"

Режиссера Руслана Маликова проблемы современной молодежи интересуют давно. Прежде на сцене "Практики" он ставил "Собирателя пуль" по пьесе Юрия Клавдиева – спектакль, который также посвящен подростковым проблемам. А позже продюсер и художественный руководитель театра Эдуард Бояков предложил поработать с текстом Любови Стрижак. Маликов заинтересовался.

"Мне любопытно смотреть на поколение от 19 до 27. Понимаешь, что это те, кто идет за тобой, кто будет формировать вокруг тебя пространство, когда ты будешь уже стар. Я бы не взялся за эту пьесу, если бы не идентифицировал себя с персонажами", - говорит Маликов.

"Кеды" поставили в короткие сроки. Кастинг актеров провели в течение полутора месяцев. При этом некоторые ребята явно далеки от жизни, которая разворачивается на сцене. Например, 24-летний Даниил Шевченко, играющий главную роль, с основами столичной тусовки знаком понаслышке, приходилось быстро вживаться в роль на репетициях.

И ведь вжился, проникся образом не только он, но и его товарищи по площадке. Актерам удается легко и непринужденно обыгрывать фразы главных героев. На сцене юмор сочетается с драматическим накалом, а хореография Сергея Землянского дополняет вербальный посыл. Монологи, мимика и жесты – вот инструменты коммуникации артистов со зрительным залом.

Фото: пресс-служба театра "Практика"

В постановке практически не задействованы декорации. Только лишь полупрозрачный экран разделяет пространство сцены на две части. События развиваются по ту и эту сторону перегородки, она то объединяет, то снова разделяет героев. На экран также проецируется видеоизображение: лица ребят крупным планом, кадры будто бы снятые скрытой камерой. Все это создает эффект некоторой документальности повествования.

Ближе к концу действия накрывает радость открытия – они не так безнадежны, эти праздно шатающиеся по улицам парни и девушки, у них есть свои неудовлетворенные амбиции, надежды, боль и силы для преодоления собственных слабостей. Взрослеет на глазах Саша, который берет ответственность за еще не родившегося не родного ему ребенка Кати, добивается своей цели Миша – его зачисляют в зарубежную музыкальную академию, и даже в Грише просыпается решимость для смелого поступка – на митинге оппозиционеров он пытается спасти друга, попавшего в беду.

"Я не умею жить", - признается в одной из сцен главный герой. И это действительно так. Но он – типичный представитель нового поколения – готов этому учиться, а это уже, согласитесь, немало.

$2

Подготовила Алла Панасенко