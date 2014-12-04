В прокате стартовала историческая драма "Василиса"

Кадр из фильма "Василиса"

Российская историческая драма "Василиса" стартовала в прокате. Картина рассказывает об отношениях знатного дворянина и крепостной крестьянки, которые, несмотря на сильное чувство, не могут быть вместе.

В один день судьбы героев меняются: в Российскую империю с войной приходит Наполеон. Сословные предрассудки уходят на второй план, а на фоне кровавых сражений развивается удивительная история любви.

Роль крестьянки Василисы исполнила Светлана Ходченкова, известная по фильмам "Благословите женщину" и "Любовь в большом городе". Возлюбленного девушки Рязанова сыграл Дмитрий Саломыкин. "Василиса" - его первая работа в большом кино.

Автором ленты стал режиссер сериала "Каменская" и мелодрамы "Качели" Антон Сиверс.