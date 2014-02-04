Форма поиска по сайту

04 февраля 2014, 17:17

Культура

Историческую поэму представят на сцене "Таганки"

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьера спектакля "Гроза двенадцатого года", созданного по мотивам исторической поэмы, состоится в театре на Таганке. Режиссер постановщик – Сергей Глущенко.

"Три человека, наделенные чертами реальных исторических персонажей, вспоминают былое, подводя итоги жизни. Их молодость – эпоха войн с Наполеоном 1812– 1814 годов. И два полюса – два императора – Александр I и Наполеон ди Буонопарте – две великие судьбы, две вершины и два финала", - отметили в театре на Таганке.

В театре также подчеркнули, что драматическим кодом пьесы стала фраза Пушкина, рассуждавшего о вероятности странных сближений. Этот код позволил стереть границы между перекликающимися событиями прошлого и настоящего.

На основе масштабного проекта "Гроза двенадцатого года" планируют снять фильм.

Спектакль можно увидеть 23, 25 февраля и 15 марта. Начало в 19.00.

