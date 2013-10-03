В Театре на Малой Бронной покажут премьеру "Вредные привычки"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Театре на Малой Бронной 7 и 8 октября состоится премьера спектакля "Вредные привычки" по пьесе французского драматурга, режиссера, актера и ведущего Филиппа Леллуша. Постановку представляет "Частный театр". Главные роли исполнят Сергей Шакуров, Даниил Спиваковский, Михаил Полицеймако, Игорь Угольников и Альбина Джанабаева.

"В рождественскую ночь трое мужчин оказываются в камере предварительного заключения за административные правонарушения. Один – за курение в неположенном месте, второй – за алкогольное опьянение, третий – за превышение скорости. В эту ночь никто не придет им на помощь", - так описали суть сюжетной линии организаторы мероприятия.

Добавим, что зрителей ждут оригинальные современные идеи организации сценического пространства.

Спектакль начнется в 19.00.



