Премьера документального фильма "Вуди Аллен" прошла в ЦДК

Фото: ИТАР-ТАСС

В Центре документального кино 2 июля состоялась премьера фильма "Вуди Аллен" режиссера Роберта Уайде. Лента представляет собой кинобиографию популярного режиссера, актера и сценариста.

Роберт Уайде встретился в Алленом в возрасте 9 лет. Будучи взрослым мужчиной, Уайде, пересмотревший все фильмы Вуди, в течение 25 лет пытался приступить к работе над документальной лентой о своем кумире.

На премьере в ЦДК побывали отечественные режиссеры Гарри Бардин, Андрей Стемпковский, актрисы Анна Ардова, Мария Голубкина, Равшана Куркова, хореограф Егор Дружинин, блогер Антон Носик, сообщает РИА Новости.

Как подчеркнула директор Центра Софья Гудкова, премьерой этой картины было решено отметить скромный юбилей ЦДК — месяц со дня открытия.

Добавим, что в течение этого месяца на площадке Центра документального кино прошли показы Beat Films Festival и документальной программы Московского международного кинофестиваля. На следующей неделе будет запущена программа "Мастерская", в рамках которой представят фильмы Алексея Учителя и его студентов.