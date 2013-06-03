Форма поиска по сайту

03 июня 2013, 10:38

Спектакль по повести Мандельштама покажут в "Мастерской Петра Фоменко"

"Афиша": "Мастерская Петра Фоменко" представляет новый спектакль

В театре "Мастерская Петра Фоменко" ввели в репертуар новое направление под названием "Пробы и ошибки". Некоторые из спектаклей, появившихся под таким определением, уже заняли свое место в афише театра. Спектаклем по повести Осипа Мандельштама "Египетская марка" театр открывает показы для широкой публики. Руководитель постановки - Евгений Каменькович.

В свое время критики отмечали, в этом произведении нет ни завязки, ни развязки. На сцене доминирует неординарный герой Парнок в исполнении актера Федора Малышева. В небольшом зале зритель увидеть весь Петербург. Художник Александра Дашевская уменьшила его до величины предметов быта.

В спектакле на музыку положены стихи Осипа Мандельштама, а также отрывки из его статьи "Художественный театр и слово". Вы услышите "Соловушку" Чайковского и "Чижика-Пыжика" неизвестного автора.

Ближайшие показы – 4, 6, 21 и 25 июня. Начало – в 20.00. Стоимость билетов от 100 до 2500 рублей.

премьеры Мастерская Петра Фоменко спектакли

