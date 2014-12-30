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Культура

30 декабря 2014, 18:35

ГИБДД в новогодние праздники будет работать в усиленном режиме

праздники мероприятия Новый год Госавтоинспекция

Фото: ТАСС/ Людмила Пахомова

Столичная госавтоинспекция в новогодние праздники будет работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание полиция уделит нарушениям правил дорожного движения, таким как управление машиной в нетрезвом состоянии, превышение скорости, нечитаемые госномера. Также будут проверяться машины с номерами других государств.

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Кроме того, особое внимание полиция уделит безопасности детей и подростков на праздничных мероприятиях, контролю за соблюдением пешеходами правил перехода дороги, а также за соблюдением водителей правил проезда переходов и перевозки детей в салонах машин.

В праздничные дни в парках и переходных зонах города пройдет множество массовых мероприятий. Из-за празднования Нового года в городе ограничат движение транспорта 31 декабря и 1 января.

Тверскую улицу перекроют сразу в трех местах, также изменения ждут Моховую, Охотный Ряд, Петровку и Ильинку. Закроют участки Театрального, Рахмановского переулков, Москворецкой и Кремлевской набережных.

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