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Культура

27 января 2015, 14:40

В парках "Кузьминки" и "Садовники" пройдут соревнования по зимним видам спорта

праздники зима семья

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

7 февраля в парке "Кузьминки" и 8 февраля в парке "Садовники" пройдут соревнования по зимним видам спорта. Принять участие могут все желающие вне зависимости от возраста и спортивной подготовки.

Вначале для участников спортивного праздника проведут разминку. Затем гости будет соревноваться в бобслее и биатлоне, а завершится все творческим конкурсом на лучшую "спортивную снежную фигуру".

Последний этап - конкурс "60 секунду": за одну минуту любой желающий сможет выполнить любое из трех предложенных упражнений.

Все участники получат памятные подарки, а победителям вручат ценные призы. Марафон зимних спортивных игр пройдет 7 и 8 февраля с 12.00 до 16.00.

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