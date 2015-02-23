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Культура

23 февраля, 21:36

Во время салюта столичное небо украсили 10 тысяч фейерверков

праздники салют День защитника Отечества

Фото: M24.ru

В честь Дня защитника Отечества столичное небо украсили 10 тысяч залпов салюта. Всего было использовано более полусотни видов фейерверков, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Минобороны России по Сухопутным войскам майора Кирилла Киселева.

Праздничный салют производили в 16 точках города, отметил Киселев. При этом основными площадками для запуска традиционно стали Воробьевы горы и Поклонная гора. С нее праздничный залп произвели легендарные 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года. За 10 минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий было произведено 30 залпов.

Всего было использовано более 50 видов фейерверков. "В этом году применялись такие салютные изделия, как "Матрешка", "Венок", "Кружева", "Лавина", "Полина", "Орхидея", "Пульсар", "Светлана", "Слава", "Опал", "Плакучая ива", - рассказал Киселев.

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Ранее фасадах "Домов-книжек" на Новом Арбате включилась праздничная иллюминация, приуроченная к 23 февраля. Всего было задействовано около 100 тысяч световых элементов.

Благодаря системе управления подсветкой изображения могут перетекать с одного фасада на другой, двигаться по вертикали и горизонтали.

На медиа-фасадах можно было увидеть несколько роликов: самолеты, солдаты, подводная лодка, развевающийся флаг, награды, георгиевская ленточка, вечный огонь и салют.

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