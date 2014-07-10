В Москве отметят День святого Хетага

Фото: департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Москвы

13 июля в Москве отметят один из главных осетинских праздников - День святого Хетага. Традиционно в этот день каждая осетинская семья печет три пирога, произносит молитву и желает мира, добра и благополучия народу и земле Осетии, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Москвы.

История праздника восходит к древней легенде о юноше Хетаге, сыне кабардинского князя. Вопреки воле родных юноша отказался принять ислам и стал исповедовать христианство. Родственники, противившиеся воле Хетага, разозлились на него, и бедному юноше пришлось бежать в Осетию. Однако озлобленные непослушанием Хетага родственники продолжали преследовать юношу. Когда преследователи почти настигли беглеца на равнине, Хетаг обратился к Богу с просьбой о спасении. Неожиданно лес, до которого юноше было еще далеко, переместился и укрыл его под кронами своих деревьев.

Согласно поверью, таким образом в Алагирском ущелье появилась удивительная зеленая роща, которая в наши дни является осетинской святыней. Именно сюда ежегодно во второе воскресенье июля, приходят люди, чтобы помолиться и попросить Господа защитить их, как когда-то это сделал Хетаг.