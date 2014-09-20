Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября 2014, 11:42

Культура

В парке Горького проходит спортивный праздник для маломобильных горожан

Фото: ИТАР-ТАСС

20 сентября на набережной Парка Горького проходит спортивный праздник для горожан с ограниченными возможностями под названием "Фитнес-День – Жизнь в движении", сообщает пресс-служба парка.

Участвовать в мероприятии смогу все желающие, а также звезды российского инва-спорта и различные организации.

Ссылки по теме


В рамках праздника на набережной пройдут спортивно-развлекательные мероприятия и мастер-классы. Соревнования будут включать гонки на колясках на 100 м, забег на протезах на 100 м, настольный теннис и дартс.

Кроме того, состоятся мастер-классы по фигурному вождению колясок, технике езды и преодолению препятствий, а также танцам на колясках.

"Мероприятие проводится с целью привлечения инвалидов-колясочников к активному образу жизни и занятиям физической культурой, продвижения здорового и независимого образа жизни, использования современных технологий для людей с инвалидностью", - отмечается в сообщении пресс-службы парка Горького. Продлится праздник до 18.00.

Сайты по теме


праздник маломобильные граждане Парк Горького

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика