Жители Люблино смогут познакомиться с соседями

В субботу, 6 апреля, в Люблино пройдет праздник добрососедства. Это позволит людям познакомиться со своими соседями, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" один из организаторов мероприятия Владимир Елизаров.

"Чтобы люди вышли из подъездов, познакомились с соседями и начали друг другу помогать на самом деле. Жителей ждут мастер-классы по выжиганию, угощение пирогами и чаем, различные конкурсы и соревнования", - рассказал Елизаров.

Праздник состоится в 12 часов в одном из скверов около метро "Люблино". А 24 апреля школьницы старших классов могут принять участие в конкурсе красоты. Но через какие именно испытания придется пройти девушкам, организаторы пока не сообщают. Победительница получит ценный приз.