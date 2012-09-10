Церковь открестилась от православной вечеринки в Строгине

Представители синодального отдела по делам молодежи заявили, что не имеют отношения к организации и проведению "пляжной супервечеринки для православной молодежи" 9 сентября.

"Акция не имеет благословения председателя отдела. В этот день вся православная молодежь Москвы призывалась на единую общеепархиальную Божественную литургию, крестный ход и молебен перед чудотворной Смоленской иконой Божьей Матери в храме Христа Спасителя. Более 300 волонтеров из числа православной молодежи помогали в организации всенародного празднования 200-летия Отечественной войны 1812 года", - заявили корреспонденту "Интерфакс" в пресс-службе отдела.

В минувшее воскресенье, 9 сентября, на современной столичной досуговой площадке "Суперпляж в Строгине" православная молодежь предложила альтернативу дискотекам, проведя собственную вечеринку.

На "Суперпляже в Строгине" состоялась первая за всю историю Москвы православная вечеринка

"В современном мегаполисе человеку с чистой душой, воспитанному в добропорядочной семье, нелегко найти хороших друзей, - рассказал агентству координатор проекта Константин Беремеш, - еще сложнее отыскать близкого по духу и мировоззрениям любимого человека, с которым захочется пройти через всю жизнь. Одна из целей данного мероприятия - помочь таким молодым людям найти друг друга".

Кроме православных музыкантов, на мероприятии выступил и священник, который благословил начинание. По его словам, посетить вечеринку не помешало бы и людям далеким от церкви. "Эти встречи показывают невоцерковленной молодежи, что православная молодежь также веселые, жизнерадостные ребята, которые посвящают свою музыку восхвалению Бога",- отметил священник Алексей Константинов.