Новое украинское правительство сформируют 27 февраля

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Украины должно быть сформировано и утверждено в ближайший четверг - 27 февраля. Об этом на заседании правительства заявил председатель Верховной Рады, и.о. главы государства Александр Турчинов.

"Даю поручение: в четверг национальное правительство доверия должно быть проголосовано", - приводит слова Турчинова "Интерфакс".

Руководители фракций, комитетов должны "работать днем и ночью" над формированием правительства , заявил Турчинов. Ранее появилась информация, что Евросоюз не исключает своего участия в оказании финансово-экономической помощи Украине, но только после формирования правительства.

"Сейчас в разных столицах (ЕС) ведутся консультации на эту тему. Мы готовы предоставить финансовую помощь Украине, как только будет сформировано правительство и будет ясна его программа, которая так нужна для стабилизации экономики и рынка", - сказал журналистам посол Евросоюза в Москве Вигаудас Ушацкас.

Во вторник на Украине стартовала кампания по выборам президента. По решению Верховной Рады, они состоятся 25 мая.

Согласно календарному плану, основных организационных мероприятий по подготовке и проведению этих выборов, во вторник начинается выдвижение кандидатов в президенты, которое продлится до 30 марта. Кандидаты могут представлять политические партии либо пойти на выборы путем самовыдвижения. Для регистрации кандидата необходимо внести денежный залог в сумме 2,5 миллиона гривен (около 10 миллионов рублей).

Политический кризис на Украине начался в ноябре 2013 года, после того как власти отложили подписание соглашения о евроинтеграции. В Киеве и ряде крупных городов страны проходили массовые митинги.