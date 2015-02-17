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Политика

17 февраля, 19:45

Власти отказались от создания Фонда поддержки ипотеки

правительство РФ ипотека кредиты власть

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Идея создания Фонда поддержки ипотеки рассмотрена и отклонена, сообщили в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова, передает "Интерфакс".

Собеседник агентства пояснил, что создание такой структуры было признано нецелесообразным. "Эти вопросы могут решаться без создания каких-то дополнительных бюрократических структур", - отметил он.

В ходе заседания антикризисной комиссии 17 февраля Шувалов дал поручение Минфину и Агентству по ипотечному жилищному кредитованию проработать механизмы субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам.

По словам первого вице-премьера, в будущем эти вопросы будут решаться на базе объединенной структуры, создаваемой на базе Фонда по развитию жилищного строительства и АИЖК.

Напомним, в начале февраля правительство России решило выделить банкам 20 миллиардов рублей на субсидирование ипотеки. В этом случае ставки по ипотечным кредитам снизятся до 13 процентов годовых. Таким образом власти рассчитывают поддержать и застройщиков. Власти рассчитывают, что выделение 20 миллиардов рублей на субсидирование ставок по ипотеке обеспечит выдачу кредитов на первичном рынке в размере 400 миллиардов рублей.

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Минэкономразвития сформулировало критерии, с учетом которых, по мнению ведомства, целесообразно субсидировать ипотечные кредиты. По мнению министерства, оказывать помощь необходимо только заемщикам, которые приобретают единственное жилье (или увеличивают площадь в случае рождения двух и более детей). При этом жилье должно относиться к категории эконом-класса. Максимальная сумма кредита должна быть ограничена в зависимости от местонахождения покупаемого жилья.

Ранее сообщалось, что на поддержку ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, планируется направить 4,5 миллиарда рублей.

Отметим, в начале 2014 года ставка по ипотеке составила в среднем 12,5 процентов. Сейчас ставки для граждан выросли в среднем 19 процентов. Что касается коммерческих кредитов для застройщиков, ставка по ним увеличилась почти в два раза - с 14 до 27 процентов.

Добавим, недавно в Госдуме зарегистрировали законопроект, запрещающий выдачу валютных кредитов физическим лицам. Законопроект касается только физических лиц - коммерческим организациям по-прежнему можно будет брать кредиты в иностранной валюте.

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