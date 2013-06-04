Форма поиска по сайту

04 июня 2013

Для проверок НКО могут появиться дополнительные основания

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект, устанавливающий дополнительные основания для проверок некоммерческих организаций. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, нововведения направленны на повышение эффективности госнадзора за деятельностью НКО.

Документ предлагает проверять НКО, если истек срок устранения нарушения, содержащегося в предупреждении некоммерческой организации, если поступает информация от граждан или юридических лиц о наличии в деятельности НКО признаков экстремизма, если поступают сведения о нарушении законодательства от государственных органов и органов местного самоуправления.

Кроме того, основанием для проверки может стать представление избирательной комиссии, а также приказ (распоряжение) руководителя уполномоченного органа, изданного в соответствии с поручением президента, правительства, либо на основании требования прокурора.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

