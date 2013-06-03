На любой АЗС можно будет заправиться газом

Заправить машину газом можно будет на любой АЗС. Правительство России изменило список минимально необходимых услуг на автозаправочных станциях. Теперь на всех АЗС будут продавать газовое моторное топливо. Ранее в перечне обязательной продукции заправок были только горюче-смазочные материалы.
Как сообщается в справке к постановлению правительства, его реализация будет способствовать увеличению объемов использования газа в качестве топлива, что положительно скажется на экологической ситуации вдоль автомобильных дорог за счет того, что газ является более экологически чистым видом топлива.
Напомним, в середине мая в правительстве было заявлено о планах перевести как минимум 50 процентов общественного транспорта на газовое топливо. При этом отмечалось, что необходимого числа специализированных заправок пока нет. В Москве вскоре планируют построить собственные метановые заправки в каждом автобусном парке.
