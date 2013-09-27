Столичное правительство откажется от "золотой акции" в 4 компаниях

Фото: mos.ru

Правительство Москвы намерено отказаться от специального права на участие города – "золотой акции" - в управлении ОАО "Мосгоргидрострой", ОАО "Мосинжзеленстрой", ОАО "Мосмонтажспецстрой" и ОАО "Управление механизации 5".

Соответствующий проект постановления размещен на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Золотые акции" - это акции, предоставляющие владельцу, которым в данном случае выступает правительство Москвы, особые права. Они не дают права на долю в собственности предприятия, однако, гарантируют представителю московских властей место в совете директоров. При этом он пользуется правом вето при голосовании на общем собрании акционеров.