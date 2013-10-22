Московский городской совет ветеранов получит дополнительные средства

Фото: M24.ru

Правительство Москвы выделит дополнительные средства московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Об этом сообщили на заседании столичного правительства.

Дополнительно в организацию будет направлено 50 миллионов рублей. По словам главы департамента социальной защиты населения Москвы Владимира Петросяна, дополнительных расходов для этого не потребуется, так как деньги будут выделены в результате перераспределения средств внутри мероприятий программы "Социальная поддержка москвичей на 2012-2016 годы".

Таким образом, общий размер бюджетной субсидии этой ветеранской организации в 2013 году составит 226,2 миллиона рублей.

Выделенные бюджетные средства планируется направить на организацию работы Совета ветеранов административных округов, районов города и первичных ветеранских организаций; разработку и издание мемуаров участников Великой Отечественной войны и локальных войн; выпуск газеты "Московский ветеран"; а также проведение торжественных мероприятий для ветеранов, посвященных памятным историческим датам.

В целом, на поддержку социальных и других программ московских ветеранских организаций из московского бюджета в 2013 году будет выделено 909,9 миллионов рублей.