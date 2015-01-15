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СМИ

15 января 2015, 14:49

В столице вручили премии в области журналистики

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В мэрии Москвы наградили лауреатов премии в области журналистики

В Москве вручили премии города в области журналистики за 2014 год. Награду получили 15 лучших сотрудников СМИ.

В частности, корреспондент службы информационного вещания творческо-производственного объединения "Москва 24" Михаил Богданов награжден за освещение актуальных вопросов общественно-политической и культурной жизни столицы.

Премии также получили шеф-редактор дневного эфира службы информационного вещания радио ОАО "Москва Медиа" Екатерина Пейда и корреспондент дирекции информационных программ телеканала "Россия" Анастасия Саховская.

"Москва не только один из самых крупных городов в мире в сфере экономики, транспорта, населения, других финансово-экономических показателей, но и является одним из лидирующих в области медиа. У нас рекордное количество печатных изданий, FM-радиостанций, телевизионных каналов", - сообщил заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко, упомянув об оперативности и объективности столичных сотрудников СМИ.

Размер единоличной премии составил 150 тысяч рублей.

О премии

Премии в области журналистики вручаются в Москве с 2001 года в канун Дня российской печати. Награды присуждаются за создание талантливых и актуальных публикаций, теле- и радиопередач о столице и ее жителях. Премии получают авторы, чьи работы затрагивают важные проблемы социально-экономической и культурной жизни столицы и получают общественное признание.

"Премия журналистам учреждена указом мэра Москвы по предложению экспертного совета, в который входят руководители средств массовой информации, известные журналисты и депутаты Московской городской думы", - говорится на сайте правительства Москвы.

Для вручения наград выбирают 15 лучших журналистов. С 2001 по 2014 год премий в области журналистики удостоены 183 журналиста.

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