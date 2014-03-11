40 тысяч рабочих мест планируют создать в Новой Москве в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2014 году в Новой Москве планируют создать еще 40 тысяч рабочих мест. По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, в ближайшие 30-35 лет на присоединенных к городу территориях построят 100 миллионов квадратных метров недвижимости и создадут 1 миллион рабочих мест.

"На момент присоединения новых территорий к Москве (1 июля 2012 года) там было 84 тысячи рабочих мест. В течение 2013 года в Новой Москве были построены объекты, позволившие создать 30 тысяч новых рабочих мест", - отметили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.

Инвестиционные возможности Новой Москвы в части создания рабочих мест делегация правительства столицы во главе с заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Маратом Хуснуллиным представят в рамках традиционной международной выставки МИПИМ – 2014, которая откроется 11 марта в Каннах.

Так, на выставке продемонстрируют проект создания одного из крупнейших в Европе логистических центров, который планируют построить в поселении Киевский.

Как подчеркнул Владимир Жидкин, это будет бизнес-платформа. Офисы компаний, выставочные и иные комплексы разместят на площади в 2,5 квадратных метров.

Ранее Марат Хуснуллин озвучил планы по возведению в ТиНАО около 2 миллионов квадратных метров недвижимости, 1 миллион из которых - обеспечит рабочие места. Таким образом, с присоединением Новой Москвы город получил более 30 тысяч рабочих мест.

Заммэра подчеркнул, что реновация существующего жилого фонда принесет Москве дополнительно порядка 50 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.

Хуснуллин подчеркнул, что после присоединения новых территорий к Москве объем инвестиций вырос с 372 миллиардов до 1 триллиона рублей.

Добавим, что для сотрудничества в области развития территорий Новой Москвы привлекаются зарубежные специалисты.