В столице отреставрируют памятники Лермонтову и Дзержинскому

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы планирует начать реставрацию ряда знаменитых памятников и скульптурных композиций города, сообщает пресс-служба городского комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Уже согласована проектно-сметная документация на такие памятники культурного наследия федерального значения, как бронзовая скульптура поэта Лермонтова работы скульптора Исаака Бродского, мраморный бюст одному из основоположников аэродинамики С. Чаплыгину и бронзовый бюст архитектора А. Щусева.

При этом ремонтно-реставрационные работы будут вестись не только на статуях и бюстах, но и на постаментах и декоративных элементах, входящих в состав скульптурных композиций.

Также разработаны проекты реставрации для ряда "идеологических" памятников эпохи соцреализма: памятника Феликсу Дзержинскому работы архитектора С. Сперанского и скульптора Е.Вучетича, мемориала Герцену и Огареву, а также монумента "Первые комсомольцы".

По данным комитета, на реконструкцию монумента Дзержинскому потребуется больше всего средств. Планируется отреставрировать бронзовую скульптуру революционера в полный рост, включая постамент-колонну, а также внутренний металлический каркас.

Для демонтажа и последующего монтажа монумента изготавливается специальное устройство - монтажный кондуктор.

Кроме того, планируется отреставрировать "Верстовой столб на Старой Владимирской дороге". Памятник, который изначально устанавливался в качестве дорожного знака, датирован 1783 годом и является старейшим в списке реконструированных культурных объектов.

При этом смета на реставрацию верстового столба снижена на 1,2 миллиона рублей, что составляет 32 процента от первоначальной стоимости ремонтно-реставрационных работ.

На 860 тысяч рублей (6 процентов) снижена стоимость реставрации памятника Лермонтову, на 125 тысяч рублей или 0,5 процентов - Дзержинскому и на 545 тысяч рублей (10 процентов) - монумента комсомольцам.

Общая сметная стоимость работ составит более 50 миллионов рублей.