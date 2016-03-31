Форма поиска по сайту

31 марта 2016, 13:44

Происшествия

В ангаре на Дмитровском шоссе произошел пожар

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В металлическом ангаре со строительными материалами на Дмитровском шоссе произошел пожар, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 11:52. Пожарным удалось локализовать возгорание спустя восемь минут после звонка. В 12:10 пожар был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, накануне на улице Зорге в Москве загорелись металлические гаражи.

Возгорание возникло в 26 боксах, на площади около 400 квадратных метров. По словам очевидцев, были слышны три хлопка. Огнем были уничтожены семь автомобилей. Сведений о пострадавших не поступало.

