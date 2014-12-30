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30 декабря 2014, 19:17

Весной в столичном регионе может ухудшиться пожароопасная обстановка

пожары дожди Роман Вильфанд чп

Фото: ТАСС / Антон Баценко

Будущей весной в столице и области может ухудшиться пожароопасная обстановка, сообщил журналистам директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Это связано с тем, что осенью этого года в регионе выпала только половина нормы осадков.

"Это дает нам основания предполагать, что будущей весной пожароопасная обстановка будет напряженной", - цитирует директора Гидрометцентра Агентство "Москва".

По словам Вильфанда, весной уходящего года, несмотря на аномальную жару, пожаров было немного - благодаря тому, что прошлая осень оказалась очень дождливой.

Вильфанд отметил, что в Москве и Подмосковье, как и в остальной европейской части России, осень 2014 года стала самой холодной в XXI веке: в октябре температура воздуха соответствовала привычным декабрьским нормам. Весна же оказалась самой теплой за всю историю мтеонаблюдений - с 1789 года.

В целом же, по словам директора Гидрометцентра, рассматривая 11 месяцев 2014 года, можно сказать, что этот год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

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Напомним, 30 декабря термометры в столице показали от -15 до -17 градусов. Однако к 1 января в столичном регионе ожидается резкое повышение температуры.

Морозы вернутся в столицу лишь к Рождеству.

По данным синоптиков, ночь на 31 декабря станет самой морозной за декабрь - в столичном регионе местами похолодает до минус 20-25. А уже к утру потеплеет.

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