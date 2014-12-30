Весной в столичном регионе может ухудшиться пожароопасная обстановка

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Будущей весной в столице и области может ухудшиться пожароопасная обстановка, сообщил журналистам директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Это связано с тем, что осенью этого года в регионе выпала только половина нормы осадков.
"Это дает нам основания предполагать, что будущей весной пожароопасная обстановка будет напряженной", - цитирует директора Гидрометцентра Агентство "Москва".
По словам Вильфанда, весной уходящего года, несмотря на аномальную жару, пожаров было немного - благодаря тому, что прошлая осень оказалась очень дождливой.
Вильфанд отметил, что в Москве и Подмосковье, как и в остальной европейской части России, осень 2014 года стала самой холодной в XXI веке: в октябре температура воздуха соответствовала привычным декабрьским нормам. Весна же оказалась самой теплой за всю историю мтеонаблюдений - с 1789 года.
В целом же, по словам директора Гидрометцентра, рассматривая 11 месяцев 2014 года, можно сказать, что этот год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений.
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