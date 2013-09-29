В центре Москвы сгорел автосервис

В центре Москвы произошел пожар в здании автосервиса. В результате возгорания никто не пострадал.

Информация о пожаре в здании автосервиса на Комсомольской площади, дом 3/45, поступила на пульт оперативного дежурного в 6.01, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что пламя вспыхнуло в здании автосервиса и очень быстро распространилось на большую территорию. К моменту приезда огнеборцев в здании горели ремонтное оборудование и несколько автомобилей. Произошло частичное обрушение кровли здания.

В 6.41 пожар был локализован, а в 7.03 - потушен. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются, по некоторым данным, в здании взорвался газовый баллон, после чего вспыхнуло пламя.