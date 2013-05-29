В подмосковном Ногинске горит фабрика

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном Ногинске произошел пожар на территории фабрики. Загорелось трехэтажное здание дореволюционной постройки. Пожар удалось локализовать.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть Ногинска в 14.50. Пламя вспыхнуло на территории фабрики, сообщает пресс-служба главка подмосковного МЧС.

Загорелось трехэтажное Т-образное здание дореволюционной постройки по адресу: улица Рабочая, напротив дома № 47а. Прибывшие на место происшествия огнеборцы приступили к тушению пожара.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По состоянию на 16.20 пожар был локализован. Продолжается тушение огня.

На месте работают более 10 пожарных расчетов. Информации о пострадавших не поступало.

Причины возгорания устанавливаются.