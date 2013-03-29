В ГИТИСе опровергли информацию об отмене занятий

Фото: gitis.net

Несмотря на ночной пожар в здании ГИТИСа, занятия для студентов отменять не будут. Как рассказали в секретариате университета театрального искусства, их проведут в других корпусах.

Также в вузе не планируют переносить и дату Дня открытых дверей, который был назначен на 31 марта. Скорее всего, он пройдет на учебной сцене, уточнили M24.ru в секретариате.

Напомним, здание знаменитого творческого вуза в Малом Кисловском переулке загорелось в ночь на 29 марта. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за замыкания электропроводки. На момент возгорания в здании вуза никого не было. Окончательная причина пожара станет известна после проведения всех необходимых экспертиз.