28 ноября 2013, 18:54

Происшествия

Пожар на складе в Новой Москве локализован - МЧС

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории Новомосковского округа столицы в деревне Дудкино, которая находится рядом с поселком Мосрентген, горело двухэтажное складское помещение. О причинах возникновения пожара пока не известно.

Как сообщает столичный главк МЧС России, пожар произошел в металлическом отдельно стоящем складском здании, по предварительной информации, на площади 600 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17.33. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 17.40.

Принятыми мерами в 18.46 пожар был локализован, сведений о пострадавших нет.

