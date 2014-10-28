Форма поиска по сайту

28 октября 2014, 08:28

Происшествия

На Рижском направлении МЖД из-за пожара задерживаются поезда

В вагоне подмосковной электрички произошло задымление

На железнодорожной станции Дедовск в Московской области горел вагон электропоезда, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт "01" в 7.50, ликвидировали пламя в 8.04. Из-за инцидента возможна задержка поездов.

В ликвидации возгорания участвовали четыре единицы техники и 12 человек. Сведений о пострадавших пока нет.

Добавим, что 24 октября на Киевском вокзале также горел вагон электропоезда. ЧП произошло в отстойнике вокзала рядом со станцией метро "Студенческая".

