Один человек погиб в результате пожара в гараже в САО

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь на 28 октября в САО Москвы сгорел гараж с жилой надстройкой, один человек погиб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве, сообщение о возгорании на улице Прянишникова поступило на пульт дежурного около 3.30. Прибывшие на место пожарные установили, что в одном одноэтажных гаражных боксов с надстройкой, приспособленной под проживание, происходило загорание на площади в 40 квадратных метров.

Послед ликвидации пламени под завалами был обнаружен мужчина. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Стоит отметить, что "жилые гаражи" со вторым этажом, обставленные всем необходимым, набирают популярность в столичном регионе из-за своей низкой стоимости (около миллиона рублей – в пределах ТТК). Однако зачастую они строятся из легковоспламеняемых материалов, без окон, пожарных ходов и сигнализации, что затрудняет спасение в случае пожара.