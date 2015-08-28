Пожар в комплексе "Крестьянский рынок" в Подмосковье локализован

В результате пожара в Королеве пострадали шесть человек

Спасатели локализовали пожар в торгово-ярмарочном комплексе "Крестьянский рынок" в подмосковном Королеве, сообщили m24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Площадь возгорания составила свыше двух тысяч квадратных метров. Из здания эвакуировали всех находящихся там людей. На ликвидацию возгорания привлечено 28 единиц техники и 90 человек.

Как сообщила ТАСС министр здравоохранения области Нина Суслонова, в результате пожара пострадали 6 человек, двое из них находятся в реанимации в городской больнице.

По ее словам, пострадавшие отравились угарным газом. Между тем, источник в медицинских кругах сообщил, что два человека госпитализированы, еще пять обратились за медпомощью.

Ранее m24.ru сообщало, что на территории торгово-ярмарочного комплекса "Крестьянский рынок" произошел пожар.

Информация о возгорании по адресу город Королев, улица Станционная, поступила в дежурную часть в 15.10. Пожару присвоен повышенный ранг опасности.

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров, существует угроза распространения огня.

Торгово-ярмарочный комплекс "Крестьянский рынок" был открыт в августе 2008 года, расположен по адресу: Станционная площадь, дом 4.