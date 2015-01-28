В одном из зданий Минобороны произошел пожар

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В здании по адресу: Фрунзенская набережная, 22 произошел пожар, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 12.14, в 12.54 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, возгорание произошло в одном из зданий Минобороны России - Национальном центре управления обороной. На лестничном марше загорелся мусор и строительные материалы на площади 40 квадратных метров.

При этом из здания были эвакуированы 120 человек.