Устанавливаются причины пожара в кафе на Коровинском шоссе

На севере Москвы сгорело кафе. Здание подготавливали к сносу, но так и не успели разобрать - функции бригады демонтажников взял на себя огонь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Возгорание возникло в кафе по адресу Коровинское шоссе, владение 17. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 9.45.

Пламя быстро охватило практически все здание. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

В 10.50 пожар был потушен. О пострадавших не сообщается. Специалисты МЧС устанавливают причины возникновения возгорания.

Отметим, что 25 декабря произошел крупный пожар на складе в Долгопрудном. В результате ЧП никто не пострадал. Возгорание тушили около шести часов - обстановка осложнялась сильным задымлением.