На севере Москвы сгорело кафе. Здание подготавливали к сносу, но так и не успели разобрать - функции бригады демонтажников взял на себя огонь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Возгорание возникло в кафе по адресу Коровинское шоссе, владение 17. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 9.45.
Пламя быстро охватило практически все здание. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
В 10.50 пожар был потушен. О пострадавших не сообщается. Специалисты МЧС устанавливают причины возникновения возгорания.
Отметим, что 25 декабря произошел крупный пожар на складе в Долгопрудном. В результате ЧП никто не пострадал. Возгорание тушили около шести часов - обстановка осложнялась сильным задымлением.
Сайты по теме