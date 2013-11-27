Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября 2013, 05:26

Происшествия

Пожар потушили на овощном рынке в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате пожара, произошедшего сегодня ночью на востоке Москвы, никто не пострадал. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

Пожар произошел на территории овощного рынка, расположенного по адресу 3-я Парковая улица, дом 24. Сообщение о ЧП спасатели получили в 03:21 среды. Прибыв на место, они установили, что пламенем охвачены палатки с товарами. В 04:11 пожар был локализован, а в 04:21 ликвидирован.

По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

пожары рынки чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика