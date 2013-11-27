Пожар потушили на овощном рынке в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате пожара, произошедшего сегодня ночью на востоке Москвы, никто не пострадал. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

Пожар произошел на территории овощного рынка, расположенного по адресу 3-я Парковая улица, дом 24. Сообщение о ЧП спасатели получили в 03:21 среды. Прибыв на место, они установили, что пламенем охвачены палатки с товарами. В 04:11 пожар был локализован, а в 04:21 ликвидирован.

По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.