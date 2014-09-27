На юго-востоке Москвы сгорел старый вагон электрички

Фото: Агентство "Москва"

На железнодорожной станции "Перерва" на юго-востоке столицы сгорел списанный вагон электропоезда, сообщает Агентство "Москва".

Как добавляет ИТАР-ТАСС, инцидент произошел в 16.30. На место был вызван пожарный поезд со станции "Люблино". Однако еще до его прибытия в 17 часов возгорание ликвидировали городские пожарные расчеты.

Поскольку вагон находился в тупике, на движение поездов Курского направления это происшествие никак не повлияло. Пострадавших в результате инцидента также нет. Предварительной причиной возгорания мог стать поджог.