27 сентября 2014, 18:14

На северо-востоке Москвы горело административное здание

Фото: ИТАР-ТАСС

На северо-востоке столицы загорелось административное здание рядом с железнодорожной станцией "Лосиноостровская", сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

В двухэтажном здании в Хибинском проезде произошло возгорание на крыше здания. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. В 17.24 сбили огонь на крыше постройки. А в 17.41 спасателям удалось полностью потушить пожар.

По информации МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, на движение поездов возгорание также не повлияло.

