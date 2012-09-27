СК проверит стоянку автобусов у Курского вокзала в связи с пожаром

По факту поджога автобуса Neoplan рейса "Москва-Владимир", в котором погибла супружеская пара, возбуждено уголовное дело. По словам очевидцев, неизвестный мужчина на заднем сиденье автобуса поджег две пластиковые канистры с бензином, после чего скрылся

Следственный комитет РФ заявил о начале проверки стоянки междугородних автобусов у Курского вокзала.

"Организована проверка законности размещения стоянки междугородных автобусов на территории, прилегающей к Курскому вокзалу", говорится на сайте ведомства.

Поводом для проверки стал пожар, который произошел 27 сентября примерно в 6 часов 20 минут в заднем отсеке второго этажа автобуса, который должен был выехать из Москвы во Владимир.

В результате пожара из автобуса были эвакуированы 6 пассажиров, двое из них – мужчина и женщина – погибли. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительная причина смерти погибших – отравление угарным газом.

"Проведен осмотр места происшествия, получены объяснения очевидцев пожара. По их словам, неизвестный мужчина, скрывшийся с места происшествия, находясь на одном из задних сидений автобуса, поджег имевшиеся у него две пластиковые канистры с бензином, в результате чего в автобусе возник пожар", уточнили в Следственном комитете.