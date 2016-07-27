СК проверит обстоятельства гибели двух человек при пожаре на западе Москвы

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре на западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло в ночь на 27 июля на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома по Новозаводской улице. После локализации пламени в квартире были обнаружена тела мужчины и женщины. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за непотушенного сигаретного окурка.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Пожарные группы потушили возгорание и спасли пять человек из соседних квартир.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. решается вопрос о возбуждении уголовного дела.