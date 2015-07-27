На Волоколамском шоссе произошел пожар на складе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На Волоколамском шоссе, 142 горел склад с упаковочным материалом, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС. Пожар произошел недалеко от автобусной остановки "Таможня".

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Локализовать пламя удалось в 8.22, а в 8.29 пожар был ликвидирован.

Днем ранее появилось сообщение о возгорании на асфальто-цементном заводе в Троицком административном округе.В МЧС опровергли информацию, заявив, что на территории предприятия завода проходит плановое сжигание мусора.