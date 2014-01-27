Форма поиска по сайту

27 января 2014, 11:19

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юго-западе столицы

Тушение пожара на Ленинском проспекте. Видео: читатель M24.ru Владимир

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на юго-западе столицы. Специалисты МЧС выясняют причины возгорания.

Сигнал о пожаре по адресу: Ленинский проспект, дом 70/11, поступил на пульт оперативного дежурного в 10.07, сообщает пресс-служба главка столичного МЧС.

Прибывшие по указанному адресу пожарные выяснили, что пламя вспыхнуло в одной из квартир на восьмом этаже 9-этажного жилого дома. Огонь охватил 10 квадратных метров - горели личные вещи и мебель.

В 10.22 пожар был потушен. В квартире было обнаружено тело погибшего.

Специалисты МЧС устанавливают причины возникновения пожара. Отметим, что процесс тушения пожара заснял на видео читатель M24.ru Владимир.

