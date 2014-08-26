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26 августа 2014, 17:57

Столичные стройки стали гореть на 11% реже по сравнению с прошлым годом

пожары нарушения проверки стройки стройкомплекс Москвы

Фото: m24.ru

Пожары на столичных стройках случаются на 11% реже, чем в прошлом году. При этом за нарушение пожарной безопасности застройщики уже заплатили 22,5 миллионов рублей штрафов, передает портал Стройкомплекса.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, с начала года инспекторы провели 496 проверок на строящихся объектах и обнаружили 577 нарушений, в том числе при проведении огнезащитных работ. Специалисты также присутствовали на тестировании противопожарных систем в 134 строящихся зданиях города.

Число пожаров на строительных объектах постоянно снижается. Власти связывают это с ростом суммы штрафов в среднем на 20-50% в год и с повышением уровня организации строительного производства.

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"Количество бытовых городков, оборудованных пожарной сигнализацией, приближается к 100%, хотя раньше это было редкостью. Строителям выгоднее соблюдать требования пожарной безопасности, чем платить миллионы штрафов", - заявил начальник Управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора Николай Беляев.

Напомним, ранее Мосгосстройнадзор оштрафовал на 2 миллиона рублей столичного застройщика. В отношении компании и ее должностных лиц возбуждили 19 дел об административных правонарушениях.

Дело в том, что с начала 2014 года на объектах компании "Ант Япы Ве Тиджарет Аноним Ширкети" было зафиксировано 4 пожара и 7 возгораний.

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