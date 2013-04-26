Крупные пожары в российских медучреждениях

В ночь на 26 апреля в подмосковной психоневрологической клинике произошел пожар, унесший по меньшей мере 38 жизней. Пожарные не смогли вовремя прибыть к месту возгорания из-за закрытой речной переправы. Среди возможных причин пожара называют поджог.

Медицинские учреждения горели и раньше. M24.ru вспоминает самые крупные пожары в российских больницах.

Сгоревшая психоневрологическая клиника в поселке Раменский. Фото: ИТАР-ТАСС

Например, 9 декабря 2006 года пожар произошел в наркологической клинике №17 на Болотниковской улице в Москве. Тогда погибли 45 человек, большинство из них просто задохнулись от ядовитого дыма. Семерым пациентам удалось спастись, они проникли в сестринскую, которая находилась вдали от места возгорания, разбили стекла и смогли дышать до приезда пожарных.

Причиной того, что люди не смогли выбраться, стали решетки на окнах и запертые двери. Клиника предполагала такой режим безопасности, потому что иначе многие пациенты, проходившие здесь принудительное лечение, могли сбежать. Кроме того, пожар произошел ночью, когда большинство людей спали.

Буквально на следующий день, 10 декабря 2006 года пожар унес 10 жизней в психоневрологическом интернате рядом с городом Тайга Кемеровской области.

Большим числом жертв заканчиваются пожары в домах престарелых и инвалидов. Зачастую пожилые люди просто не могут быстро покинуть загоревшееся помещение.

20 марта 2007 года сгорел дом престарелых в городе Ейске Краснодарского края, в результате пожара погибли 62 человека: 61 пенсионер и медсестра, пытавшаяся спасти стариков; 34 человека получили ожоги и отравились угарным газом.

А 4 ноября 2007 года горел дом престарелых в селе Велье-Никольское Тульской области. В отличие от предыдущих этот пожар произошел днем, поэтому многих людей удалось спасти. Тем не менее огонь унес жизни 32 пожилых людей: старое деревянное здание сгорело почти мгновенно. Кроме этого, 18 декабря 2012 году также в Тульской области произошел пожар в психоневрологическом диспансере, погибли два человека.

15 августа 2008 года в огне погибли 7 жильцов дома-интерната для престарелых в городе Шебекино Белгородской области, а 95 человек удалось спасти.

31 января 2009 года пожар произошел в доме ветеранов в села Подъельск (Республика Коми), погибли 23 человека. Еще троих удалось спасти, а один ветеран остался жив, потому что накануне происшествия уехал в гости к родственникам.

Также интернат для престарелых горел 30 августа 2010 года в Вышнем Волочке Тверской области. Тогда один из пожилых людей попытался поджечь себя, облив бензином. В результате погибли девять человек. Жертв могло быть гораздо больше, но пожарные среагировали очень быстро: первые расчеты прибыли на место через три минуты после получения информации о пожаре. Более 500 человек было эвакуировано.

24 ноября 2010 года в результате короткого замыкания загорелся психоневрологический дом-интернат в поселке Андреевском Омской области. Хотя инцидент произошел ночью, большого числа жертв удалось избежать, но тем не менее погибли три человека и еще двое получили ожоги.

Четыре пожилых человека погибли во время пожара в доме престарелых в селе Тихон Костромской области 9 октября 2011 года. А 19 декабря того же года в доме престарелых в Уфе из-за непогашенной сигареты произошел пожар, унесший жизнь одного человека.

В ночь на 5 января 2013 года пожар произошел в отделении кардиологии Покровской больницы Санкт-Петербурга. Два человека погибли, 51 были эвакуированы.