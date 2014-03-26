Форма поиска по сайту

26 марта 2014, 20:20

Происшествия

В здании на Тайницкой улице произошел пожар площадью 250 кв. метров

Фото: ИТАР-ТАСС

Трехэтажное выселенное здание загорелось вечером 26 марта на северо-востоке Москвы. По данным столичного главка МЧС, огонь охватил около 250 квадратных метров на третьем этаже и чердаке в доме номер 7, владение 2, по Тайницкой улице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 18.28, спустя несколько минут на место происшествия прибыли первые подразделения МЧС.

Пожарным удалось сбить открытое горение, в 19.31 возгорание было локализовано, а в 20.04 полностью потушено. В результате происшествия никто не пострадал.

