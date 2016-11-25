Около 60 тысяч человек эвакуировали из Хайфы из-за пожаров

Около 60 тысяч жителей израильского города Хайфа (одна пятая населения) эвакуировали из-за пожаров, сообщает телеканал "Москва 24".

Эвакуация затронула в основном южные районы на берегу Средиземного моря. В отселенных районах начались перебои с энергоснабжением, доступ туда перекрыт полицейскими, а улицы патрулируют военнослужащие.

В числе эвакуированных – русскоговорящие пенсионеры, их временно разместили в местном общественном центре.

Лесные пожары начались несколько дней назад сразу в нескольких районах Израиля, власти объявили режим ЧС и провели эвакуацию. Полиция попросила жителей не возвращаться в свои дома ‪до 25 ноября. Среди причин возгорания называют поджог.

В пресс-службе российского МЧС отметили, что для помощи в тушении пожаров в Тель-Авив вылетели два самолета Бе-200ЧС с оперативной группой ведомства на борту.