Пожар произошел в торговом центре "Вэйпарк" в Подмосковье

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В торговом центре "Вэйпарк" на 71-м километре МКАД произошел пожар. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание в вентиляционной шахте торгового центра произошло в 17:10. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В 17:43 возгорание было локализовано. В 18:15 спасателям удалось потушить пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Эвакуацию посетителей провели до прибытия пожарных подразделений.

Как добавляет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, из торгового центра вывели около 300 человек.