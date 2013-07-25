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25 июля 2013, 09:44

ЧП

Два человека спасены при пожаре на севере Москвы

Фото: ИТАР-ТАС

Пожарные спасли двух человек при возгорании в квартире на севере Москвы. Один из спасенных получил ожоги и был госпитализирован.

Возгорание произошло по адресу Авиационный переулок, дом 8, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС. Сигнал о пожаре пришел на пульт оперативного дежурного в 4.08.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что загорелась одна из квартир, расположенных на первом этаже восьмиэтажного дома. Пожар было локализован, а затем потушен.

В ходе тушения пожара огнеборцы спасли из горящей квартиры двух человек. Один из спасенных с ожогами верхних дыхательных путей доставлен в больницу.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

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