25 июня 2015, 21:09

Происшествия

Склады с бытовой химией и автопродукцией загорелись в Мытищах

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Два склада горят в подмосковных Мытищах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"На Волковском шоссе у магазина "ЛаВина" происходит горение двух складов размерами 15 на 30 метров по всей площади. На одном складе хранится бытовая химия, на другом – автомобильная продукция", – отметил собеседник агентства.

По данным "Интерфакса", площадь пожара составляет 400–500 квадратных метров.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 20.35. На данный момент в тушении пожара задействованы 7 единиц техники и 20 человек.

