Склады с бытовой химией и автопродукцией загорелись в Мытищах

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Два склада горят в подмосковных Мытищах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"На Волковском шоссе у магазина "ЛаВина" происходит горение двух складов размерами 15 на 30 метров по всей площади. На одном складе хранится бытовая химия, на другом – автомобильная продукция", – отметил собеседник агентства.
По данным "Интерфакса", площадь пожара составляет 400–500 квадратных метров.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 20.35. На данный момент в тушении пожара задействованы 7 единиц техники и 20 человек.
