Склад со стройматериалами горит в подмосковном Одинцово

Фото: ТАСС

В подмосковном Одинцово произошел пожар на складе, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Союзная поступило на пульт дежурного МЧС в 1.33. По предварительным данным, горят стройматериалы. Объявлен повышенный уровень сложности пожара.

На место прибыли экстренные службы, устанавливается площадь пожара. О пострадавших сведений не поступало.

Привлекаемые силы и средства: 15 единиц техники, 40 человек, в том числе от МЧС – 8 единиц техники, 23 человека.